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57'nci Alay'dan atlı yürüyüş 57 Alay’ın yürüyüşüne atlar damga vurdu Yürüyüşteki atlar renkli görüntülere sahne oldu

İHA

57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı kapsamında Tekirdağ'da kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe getirilen atlar renkli görüntülere sahne oldu.

57'nci Alay'dan atlı yürüyüş 57 Alay’ın yürüyüşüne atlar damga vurdu Yürüyüşteki atlar renkli görüntülere sahne oldu

57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı kapsamında Tekirdağ’da kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe getirilen atlar renkli görüntülere sahne oldu.
57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı kapsamında Tekirdağ Eski Valilik Binası önünde program düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve çeşitli konuşmalar yapıldıktan sonra 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı.
57’inci Alay Vefa Yürüyüşüne eşlik eden atlarda renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte atlarında olduğunu fark eden bazı vatandaşlar hemen telefonlarını ellerine alarak o anları kaydetti. Eski Valilik önünde başlayan Yürüyüş Süleymanpaşa Hükümet Caddesinden Köprübaşı mevkiine kadar devam etti.

Atları gören sürücüler şaşkınlıkları gizleyemedi
Yürüyüşün son bulduğu Köprübaşı mevkiinde yetkililerce 57’in Alay Çanakkale’ye doğru uğurlandı. Yürüyüş güzergahı boyunca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yürüyüşe eşlik ederek güvenliği sağladı. Yürüyüşün devam ettiği TekirdağÇanakkale yolunda atlar zaman zaman trafiği zora soktu. Yolun ortasında yürüyüşe katılan atları gören sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İnsanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur"
Programda kapsamında konuşan Valisi Aziz Yıldırım, “Çanakkale zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Fedakârlığın doruk noktasına ulaştığı bir var olma ve yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Aziz milletimizin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale zaferi, hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiştir. Çanakkale zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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