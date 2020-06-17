Erik topladığı ağaçtan düşerek öldü

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<br>Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Asef Şefik (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Evinin bahçesine çıkan Asef Şefik, erik topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Şefik, komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA<br>2020-06-17 14:50:00<br>

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