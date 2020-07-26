Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı



Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tekirdağ-Çanakkale karayolu üzerinde ters şeritten ilerleyen kamyonetin sürücüsü, karşı yönden gelen araçların tüm uyarılarına rağmen kilometrelerce ilerledi.

Olay, gece yarısı TekirdağÇanakkale karayolunun Malkara ilçesinde meydana geldi. Tekirdağ yönünden gelen ve plakası alınamayan bir kamyonet sürücüsü, ters şeritten Çanakkale yönüne doğru karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden tehlikeli bir şekilde yaklaşık 10 kilometre boyunca ilerledi. Sürücüyü karşı yönden gelen diğer sürücüler uzun uzun klakson çalarak ve selektör yaparak uyarmaya çalıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen kamyonet sürücüsü ters şeritten hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti.

Diğer araç sürücüleri, kamyonet sürücüsünü 155 ihbar hattına bildirdi. Polis ekipleri trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kilometrelerce ters şeritten giden kamyonet sürücüsü ise daha sonra gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2020-07-26 14:28:05



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