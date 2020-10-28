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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da hortum

İHA

Tekirdağ’da hortum

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.
Marmara Denizi'nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum oluştu. 67 kilometre açıkta oluşan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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