Tekirdağ’da hortum

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

Marmara Denizi'nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum oluştu. 67 kilometre açıkta oluşan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.

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