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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara'da sağanak etkili oldu (2)

DHA

Malkara'da sağanak etkili oldu (2)


EVLERİNİ SU BASAN ÇİFTİ, KÖPEKLERİ UYANDIRMIŞ
Tekirdağ Malkara'da etkili olan şiddetli yağmurda, Camiatik Mahallesi Mahmutağa Çeşme Sokak üzerinde Hüseyin İdiz'in (70), eşi Fatma İdiz (67) ile oturduğu apartmanın giriş katındaki dairesini su bastı. Evi su bastığı sırada eşi ile birlikte uyuduklarını söyleyen Hüseyin İdiz, kendilerini evlerinde besledikleri 'Duman' adlı köpeklerinin uyandırdığını söyledi. İdiz, "Yağmur suları eve girdiğinde biz hanımla uykudaydık. Köpeğimiz çok ağladı ve havladı. Bize köpek haber verdi. Onun sesine kaldık. Ne olduğunu zaten anlamadık. Köpeğimin sesine bir kalktım baktım köpek de sular altında kalmış. Bizi köpek kurtardı. Hemen ben de onu kurtardım. Köpeğimizden sonra evimizi kurtarmaya çalıştık hemen. Bir oraya koşuyoruz bir buraya koşuyoruz, elimizden de bir şey gelmedi o anda. Çok korktuk, çok mağdur olduk" dedi.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
İdiz çifti, su basan evlerini temizlerken, karşılarında bulunan 30 haneli sitenin 5 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü. Kayan toprak, İdiz çiftinin oturduğu dairenin içine kadar geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, sokak, araç trafiğine kapatıldı. Hüseyin İdiz, duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğünü belirterek, "Korkup hemen dışarıya çıktık, duvar olduğu gibi yıkılmış. Evimizin içi toprak doldu. Hemen bahçenin duvarını güçlükle yıktık. Suları oradan saldık. Evlerin içi ağzına kadar su doldu. Perişan olduk. Kendi evimizle perişan halde uğraşırken karşıki sitenin duvarı güm diye düştü. Allah'tan evin etrafında koştururken üzerimize ya da evimizin üzerine düşmedi o duvar. Yağmur çok felaket yağdı. Her yeri sular bastı. Öyle bir afat ki az kalsın evin içerisinde sudan boğulacaktık" dedi.
'BİZİ KÖPEK UYANDIRDI'
Evini su basan Fatma İdiz, perişan olduklarını belirterek, "Evimiz içi su doldu. Bahçedeki kendi evimizin duvarından delik açtı, oradan suyu saldık. Kendi evimizin içinde boğulacaktık az kalsın. Her yerimizi çamur içinde kaldı. Kim yaptıysa bunu nasıl duvar yapmışlar ne yol kaldı. Köpeğimiz var adı 'Duman', o uyandırdı bizi. Nasıl bağırıyor, onun sesine uyandık hemen. Baktım hayvanım suların içine gömülmüş. O bizi biz de onu kurtardık. 'Duman'ımın kulübesi de sular altında kaldı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-10-29 16:31:48

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