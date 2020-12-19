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Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Kesimoğlu: "CHP’ye Genel Başkan olacağım" "Muharrem İnce ile olmamın bir bedeli oldu"

İHA

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Kesimoğlu: "CHP’ye Genel Başkan olacağım" "Muharrem İnce ile olmamın bir bedeli oldu"

Yerel seçimlerde bağımsız aday olarak Kırklareli Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Kesimoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Konuk olduğu bir programda konuşan Kesimoğlu, program sunucusun "CHP Genel Başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" sualine, "Bir partili olarak gönlümde böyle bir şey olduğunu söylemek isterim. Neden olmasın?’’ dedi.
31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde bağımsız aday olarak seçim kazanan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, bir sosyal medya kanalının programına konuk oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilmediğini, Muharrem İnce ile olan yakınlığı dolayısıyla parti yönetiminin kendisini istemediğini söyleyen Kesimoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalarda bulundu.

‘’Muharrem İnce ile birlikte olmamın bir bedeli oldu’’
Muharrem İnce ile olan siyasi yakınlığının parti yönetimi tarafından tepki gördüğünü söyleyen Kesimoğlu, ‘’Kırklareli’nde kim ne derse desin bir Kesimoğlu gerçeği var. Kim ne derse desin böyle bir gerçek var. Onu yok etmek, kendilerine siyasi kulvarda yer açmak isteyen ismini bile söylemeye tenezzül etmediğim bir takım kişiler var. Onlar genel merkeze yalan yanlış bilgiler verdi. ‘Şapkamızı koyacağız, istediğimiz adayı seçtireceğiz’ dediler. Ben İnce ile çok siyaset yaptım. Parti yöneticisi genel başkan yardımcısı tarafından onla birlikte olmamın da bedeli olduğu söylendi. Tabi bunun ne kadarı etkili oldu bilmiyorum. Ben sonuca bakıyorum, CHP’den aday gösterilmedim’’ dedi.

‘’Aday yapılmamam Kırklareli’nin iradesine ipotek konmasıdır’’
Yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kırklareli’ne geldiğini hatırlatan Kesimoğlu, ‘’Ben 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partili olduğumu ifade ettim. 20 yıldır kendi adıma siyaset yapıyorum. Özellikle genel başkan 2019 seçimi öncesi Kırklareli’ne geldi. Meydanda bir şeyler söylendi. Benim aday yapılmamam, bana değil Kırklareli’nin iradesine ipotek konmasıdır. Dolayısıyla benimle ilgili bir tasarruf söz konusu ise şekil şartlarına dikkat etmek zorundayım. Ben neden aday gösterilmediysem o kişiler Kırklareli halkına açıklama yapacaklar. Bu bir kibir değil, Kırklareli halkına duyduğum saygıdan kaynaklanan bir taleptir.’ İfadelerini kullandı.

‘’Adım CHP Genel Başkanlığı için geçti’’
Program sunucusun "CHP Genel Başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusuna, CHP Genel Başkanı olmak istediğini söyleyen Kesimoğlu, ‘’2002 yılında ön seçimde 1. ıradan milletvekili adayı oldum. 2004 yerel seçimlerinde aldığımız sonucu beğenmedik. 30 milletvekili Baykal’a karşı bir yürüyüş başlattık. Adı ‘İktidara Yürüyüş’ hareketidir. İlk sözcüleri de bendim, arkamda 29 milletvekili vardı biri de Kılıçdaroğlu’ydu. Kısa süre sonra 25 milletvekilimiz muhalefetten vazgeçtiler. O dönem benim adım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevi için geçti. Öyle bir düşüncem yoktu tabi ki ama zaman içerisinde olgunlaşıyorsunuz. Neden olmasın? Ben de herhalde bu konuda mücadele eden kişiler kadar donanımlıyım. Bugüne kadarki birikimlerimi sadece Kırklareli halkına değil, ülke halkına da sunmak isterim. Bu tabi ki bir genel başkanlık talebi değil, sadece sorulan soruya verilen yürekten bir cevaptır. Nasıl bir teğmen genel kurmay başkanı olmak isterse, kaymakam vali olmak isterse, ben de bir partili olarak gönlümde böyle bir şey olduğunu söylemek isterim. Neden olmasın?’’ diyerek açıklamasını noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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