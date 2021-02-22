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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da şap aşılama çalışmaları

İHA

Tekirdağ’da şap aşılama çalışmaları

Şap hastalığında aşılı ari statüsünde bulunan Tekirdağ’da aşılama çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hayvan sağlığı için düzenli olarak yaptığı aşılama çalışmaları yoğun kış şartlarında ve pandemi süresince veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlerince büyük bir özveri ve fedakârlıkla sürdürülüyor. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlarken, aşılamanın 30 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Marmara Ereğlisi ilçesinde aşılama çalışmalarına katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal aşılama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde, 27 Mayıs 2010 tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından Trakya şap hastalığından aşılı ari statüsüne yükseltilmiş ve korunmuş bölge olarak ilan edilmiştir. Bugün aşılama çalışmalarımızı yerinde inceledik. Aşılama çalışmaları ile birlikte 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarımızın şap aşılama işlemleri yapılacak. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Yetiştiricilerimize ve tüm mesai arkadaşlarıma, gösterdikleri çaba ve özveri için teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık alanında Bakanlık ve taşra teşkilatları olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanınızdayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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