Başhekim Çatma görevine başladı

Hayrabolu Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Yunus Çatma, Devlet Hastanesi Başhekimi oldu.

Göreve başlayan Uzman Dr. Yunus Çatma, "Ekibimizle birlikte güzel işler başaracağız. Hayrabolu halkına kaliteli hizmete devam edeceğiz. Başta Hayrabolu halkı olmak üzere, çevre ilçe ve kırsal mahallerimizde hastanemize başvuran vatandaşlarımızın kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak en önemli önceliğimizdir. Ekibimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.

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