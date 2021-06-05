Arazi aracı dere yatağına düştü: 3 yaralı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan arazi aracının dere yatağına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastro mevkii Elmalı Barajı mevkiinde meydana geldi. Seyit S. idaresindeki 59 ABU 947 plakalı arazi aracı, bulunduğu yerde manevra yapmak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Ters dönen araçta bulunan sürücü Seyit S. ile Özlem S., Sibel Y. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dere yatağına düşen arazi aracı vinç tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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