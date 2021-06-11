Tekirdağ’ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın 3 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şagıs ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çolru İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 42 fişek kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 220 TL para ele geçirildi.

Hakkında basit yaralama ve yaralama suçlarından aranma kaydı ile toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesinde bir araç içerisinde bulunan Ö.B. ve C.Z.’de yapılan aramalarda, 0.2 gram metafetamin maddesi 3.3 gram bonzai ele geçirildi. Konu ile ilgili Ö.B. ve C.Z isimli şahıslar gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Marmaraereğlisiİstanbul karayolu üzerinde durdurulan bir araçtaki S.U.’dan 23 gram skunk, 1 adet ekstazi hap, lyrica hap maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili S.U., yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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