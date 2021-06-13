Kısıtlamada kafedeki 57 kişiye 197 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kısıtlamada kafede bulunan 57 kişiye 197 bin 733 lira ceza uygulandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kısıtlama saatinde bir kafenin açık olduğu ve içerisinde müşterilerin bulunduğu belirlendi. Denetimlerde içeride sigara içildiğini de belirleyen polis, kafede bulunan 57 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 197 bin 733 lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-06-13 12:35:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.