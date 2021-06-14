Dolu yağışı, yüzlerce dekar ekili alana zarar verdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi İbrice Mahallesi Mevkii’nde yaşanan dolu yağışı çiftçilerin ekili alanlarına zarar verdi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İbrice Mahallesi Mevkii’nde meydana gelen ve aralıksız 15 dakika süren dolu yağışı çiftçilerin yüzlerce dekar ekili alanına zarar verdi. Tekirdağ’ın en büyük geçim kaynağı olan ayçiçeği ve buğday gibi ürünleri zarar gören çiftçiler, mağduriyetlerini dile getirdi.

Öte yandan, yetkililer ekili alanlarda meydana gelen zararları tespit etmek için çalışma başlattı. Daha önce de meydana gelen dolu yağışlarında Trakya çiftçisinin en önemli geçim kaynağı olan buğday ve ayçiçeğinde ciddi zararlar meydana gelmişti.

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