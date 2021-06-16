Rafet El Roman'ın baba acısı Rafet El Roman, babasını Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurladı

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Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, Almanya'nın Grosszimmern kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut, uçakla Türkiye’ye getirilerek, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi.

Şarkıcı Rafet El Roman (53), babasının acısıyla sarsıldı. El Roman’ın babası İsmail Yaşdut 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut’un cenazesi dün akşam Almanya’dan uçakla Türkiye’ye getirildi. Rafet El Roman’da babasının cenazesi için Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşdut, Bahçeli Mezarlığı’nda aile kabristanlığında defnedildi. Yaşdut’un cenazesine sanat camiasından da isimler katıldı.



Camiadan arkadaşları ve eski eşi yalnız bırakmadı

İlçede bulunan Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazına, Pop Şarkıcısı Yusuf Güney, El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop, katılarak El Roman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. El Roman ailesinin eş dost ve yakınları ile sevenleri katıldı.

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