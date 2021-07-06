Süleymanpaşa'da örme bez bebek sergisi

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, farklı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Amigurumi olarak tabir edilen örme bez bebeklerden oluşan sergi, 8 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açılacak.

Sanatçı Elmas Koç Dursun ve öğrencilerinin hazırladığı Amigurumi bebeklerinin görücüye çıkacağı sergi, Hürriyet Mahallesi KentKur Sitesi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. 8 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’da kapılarını açacak olan Amigurumi sergisi, bir hafta boyunca ziyaretçi kabul edecek.

Amigurumi, Japon oyuncak sanatı olarak biliniyor. Örme anlamına gelen “Ami” ve doldurmak anlamında kullanılan “Nuigirimi” sözcüklerinden türetilen Amigurumi, Türkçeye “doldurulmuş örme oyuncak" olarak tercüme ediliyor. Türk kültürüne çok da yabancı olmayan örgü sanatının oyuncak yapımına uyarlanması olarak da bilinen Amigurumi, örgüde kullanılan “sık iğne” tekniği ile oyuncak örmek şeklinde tanımlanıyor. Ülkemizde de son yıllarda oldukça popülerleşen Japon oyuncak sanatı, kültürler arası etkileşime güzel bir örnek olarak kabul ediliyor.

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