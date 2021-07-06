Yol sorunu tarih oluyor: Bir ayda 97 bin metrekare asfalt serimi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı. Mayıs ayının son haftası başlayan asfaltlama çalışmaları, Haziran sonunda 100 bin metrekareye yaklaştı. Kilit taş çalışmaları ile birlikte yaklaşık 180 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirilmiş oldu.

Süleymanpaşa’nın en büyük sorunu olan yol sorununu ortadan kaldırmak için 2 yıldır ciddi bir çalışma yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl da asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Mayıs ayının son haftasında başlatılan asfaltlama çalışmaları kapsamında, 30 Haziran itibariyle 94 bin 136 metrekare sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca asfalt tamir çalışmaları kapsamında, robot kullanılarak merkez ve kırsal mahallelerde 3 bin 452 metrekare sıcak asfalt tamiri gerçekleştirildi.



Yol sorunu tarihe karışıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarla, ilçenin asfalt yol ihtiyacı günden güne gideriliyor. Yaz sonuna kadar asfalt çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaklaşık 5 haftalık süre içinde toplamda 97 bin 588 metrekare asfalt çalışması gerçekleştirildiği, ihtiyaç bulunan yolların tamamında asfalt serimi gerçekleştirilebilmesi için tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.



Kilit taş çalışmaları aralıksız sürüyor

Öte yandan, sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra kilit taş kaplama ve tamiratı da hız kesmeden sürüyor. 1 Ocak30 Haziran arasını kapsayan ilk altı aylık dönemde, merkez mahallelerde toplam 21 bin 822 metrekare, kırsal mahallelerde ise 25 bin 859 metrekare yeni kilit taş serimi yapıldı. Ayrıca merkezde 13 bin 477 ve kırsalda 15 bin 187 metrekare kilit taş tamir çalışması gerçekleştirildi. Altı aylık süreçte toplam kilit taş miktarı ise 76 bin 345 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Asfalt ve kilit taş çalışmaları neticesinde ise toplamda 173 bin 933 metrekare yol çalışması gerçekleştirilmiş oldu. Çalışmaların mesai mefhumu gözetilmeksizin, gece gündüz sürdüğü ve yol ihtiyacı ortadan kalkıncaya kadar aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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