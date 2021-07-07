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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürüyor

İHA

Kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmaları titizlikle sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korna virüsü salgını ile mücadelenin ülke genelinde giderek daha fazla başarıya ulaşmasının ve salgın riskinin günden güne azalmasının ardından salgınla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında; okul, cami, muhtarlık, köy kahvehanesi, köy meydanı gibi kamusal alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca hem kırsal mahallelerde hem de merkezde bulunan toplamda 6 binin üzerindeki çöp konteynerleri düzenli olarak arındırılarak olası hastalık risklerinin ortadan kaldırılması sağlanmış oluyor.

Altı kırsal mahallede dezenfeksiyon işlemi
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, son olarak Dedecik, Karahalil, Çanakçı, Ormanlı, Tatarlı ve Oruçbeyli Mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumsal önlemlerin tek başına yeterli olmadığı bir kez daha hatırlatılarak kişisel önlemlerin titizlikle uygulanmaya devam etmesinin önemine değinildi. Ayrıca yaygınlaşan aşılama uygulamalarına dikkat çekildi ve tüm vatandaşların vakit yitirmeden aşı yaptırmasıyla özlenen günlere kavuşulabileceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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