Kırsalda ve merkezde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi yaz mevsiminin kendini hissettirdiği bugünlerde park alanları başta olmak üzere birçok alanda çevre düzenleme ve çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

Özellikle kırsal mahallelerdeki köy meydanları ve park alanlarında yoğunlaşan çalışmalar kapsamında, çim biçme, mıntıka temizliği, çiçeklendirme gibi çevre düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kırsal mahallelerden Kılavuzlu Mahallesi meydanında çevre düzenleme çalışması yapılırken, Süleymanpaşa’nın turistik merkezlerinden biri olan ve her yaz turist akınına uğrayan Kumbağ Mahallesi’nde de benzer çalışmalar yürütülüyor. Turistik Kumbağ Mahallesi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Halk Plajı çevresinde ot biçme, çevre temizliği, çiçek ekimi ve palmiyelerin bakımı yerine getiriliyor.

Merkez mahallelerde de çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak devam ederken, son yılların en iddialı projelerinden biri olan ve yapımında son aşamaya gelinen Altınova Mahallesi sahil şeridinde çiçeklendirme ve diğer çalışmalar hız kazandı. Kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmalar sona erdiğinde örnek bir sahil şeridi ortaya çıkmış olacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Şefliğine bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmaların süreceği belirtildi.

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