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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahalle muhtarından yüzlerce çocuğa bayram şenliği

İHA

Mahalle muhtarından yüzlerce çocuğa bayram şenliği

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan mahalleler arasında bulunan Nusratiye Mahalle Muhtarlığı Kurban Bayramı öncesinde muhtarlık bahçesinde çocuk şenliği düzenledi. Şenlik kapsamında bin çocuğa bayramlık kıyafetler de hediye edildi.
Nusratiye Mahallesi Muhtarlığının da yer aldığı Çardaklı Çeşme Parkı’nda Kurban Bayramı vesilesi ile düzenlenen çocuk şenliğine yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Çocuklar için pandemi sürecinin zor geçtiğini belirten Nusratiye Mahallesi Muhtarı Cemile Doğru, “Bilindiği gibi zor bir süreçten geçtik. Özellikle de çocuklarımız pandemi sürecinde evlerimizde kapalı kalmak zorunda kaldı. Kontrollü normalleşme döneminin başlaması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle mahalle muhtarlığı olarak Kastamonulular Derneği ile birlikte bir çocuk şenliği düzenledik. Bu şenlik kapsamında çocuklarımıza birbirinden değişik hediyeler, ikramlar, palyaço gösterileri eşliğinde animasyon gösterileri tertip ettik. Bunların yanı sıra, etrafımızdaki işadamı ve hayırsever dostlarımızın da desteği ile bin çocuğun üzerinde bir sayıya ulaşarak çocuklarımızın bayramlık ihtiyaçlarını karşılayarak hem çocukları sevindirdik hem de aile bütçelerine katkıda bulunduk. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Nusratiye Mahallesi Muhtarı Cemile Doğru’nun programa katkı sunan kişi ve kurumlara günün anına teşekkür plaketi verdiği bayram şenliğinde adet olduğu üzere çocuklara bayram harçlığı da dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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