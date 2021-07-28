Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Tekirdağ’ın Kapaklı ve Ergene ilçelerine Sosyal Hizmet Merkezleri açılacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek Sosyal Hizmet Merkezleri'nin Ergene ve Kapaklı hükümet konaklarında açılacağı, işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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