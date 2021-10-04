Önce eski eşini, sonra da boşanmalarına şahitlik eden şahsı vurdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Remzi A. isimli şahıs, çocuğunu bırakmak için okula giden eski eşi Ayşe A.’yı sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü. Remzi A. daha sonra eşi ile boşanmasına şahitlik eden komşusu Volkan A.’nın da evine zorla girerek sırtından vurdu.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Remzi A. (44), sabah saatlerinde motosikletiyle yola çıktı. İddiaya göre Remzi A. 3 ay önce boşandığı Ayşe A.'yı (43) takip ederek, çocuğunu okula bırakacağı esnada silahla vurdu. Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, Remzi A. daha sonra boşanmalarına şahitlik ettiği iddia edilen Volkan A.’nın evine gitti. Zemin kattaki evin camını kırarak içeri giren Remzi A., Volkan A.’yı (41) da sırtından vurdu. Silahını yere düşüren Remzi A., Volkan A.’nın eşini de çekiçle yaraladı. Sonrasında Remzi A. motosikletine atlayarak kayıplara karıştı. Remzi A.’yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morgun kaldırılırken, Volkan A. ise hastanede tedavi altına alındı.

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