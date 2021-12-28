Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

DHA

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- DÜNYANIN en büyük konteynerler gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı.
Çin'den yola çıkan, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı. Gemi, limanda törenle karşılandı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, gemiye ismi verilen Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi Gülsün Soyuer katıldı. Gülsün Soyuer, gemi kaptanı Barbara Salvatore'ye plaket verdi.
Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Asyaport'un Tekirdağ ve Türkiye'ye ilkleri getirdiğini belirterek, "En son olanı da şu anda hep birlikte görüyoruz. 24 bin konteyner kapasiteli büyük bir gemi, dünyanın en büyük gemilerinden biri, yeni nesil mega bir gemi. Hayırlı, uğurlu olsun. Hem Türkiye'mize hayırlı olsun, hem Asyaport´a hem MSC´ye hayırlı olsun. Dünyada krizlerin yaşandığı böyle bir dönemde ülkemize gelen gemilerin sayılarının artması, getirilen ve götürülen yüklerin artması hepimizi gururlandırıyor ve hepimizi büyük umutlara sevk ediyor. Ben bunları bize yaşattığı için Ahmet Soyuer´e, eşi Gülsün Soyuer´e, oğlu Emre Soyuer´e bu limanda çalışan personele, MSC´nin sahiplerine teşekkür ediyorum. MSC çok büyük bir değer katıyor, çok büyük bir katma değer katıyor, onun için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu konteynerlerin sayısı artacak ve Türkiye daha da büyüyecek" diye konuştu.
MSC Gülsün gemisi, Tekirdağ'ın ardından İspanya'nın Barselona Limanı'na hareket edecek.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-12-28 15:09:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'daki 'silah ticareti' operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki 'silah ticareti' operasyonunda 6 ...
Tekirdağ'daki 'silah ticareti' operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki 'silah ticareti' operasyonunda 6 ...
Süleymanpaşa Belediyesi, tarlada üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi, tarlada üretip ihtiyaç ...
Tekirdağ'da silah kaçakçılarına dev operasyon: 10 kişiden 6'sı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da silah kaçakçılarına dev operasyon: 10 ...
Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar: Yanaştığı İl Tekirdağ Bu yükü taşımaya yüzlerce uçak, kilometrelerce tren yetmez Türkiye megamax gemilerin uğrak haline geliyor
YEREL HABERLER Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar: ...
Süleymanpaşa’da market denetimleri
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da market denetimleri
Türk Halk Müziği Korosu kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Türk Halk Müziği Korosu kulakların pasını sildi
Mehmet Akif Ersoy Çorlu’da anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Çorlu’da anıldı
Ergene Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Ergene Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası başladı
Kozuva’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Kozuva’dan yeni yıl mesajı
Trakya yağışlı hava sistemine giriyor Trakya yeni yıla yağışlı girecek
YEREL HABERLER Trakya yağışlı hava sistemine giriyor Trakya yeni ...
Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli
YEREL HABERLER Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli
Gıda denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Gıda denetimleri sürüyor
Kıbrıs Gazisi Arıcan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Arıcan son yolculuğuna uğurlandı
CHP’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye geçti
YEREL HABERLER CHP’den istifa eden meclis üyesi AK Parti’ye geçti
Tekirdağ’da glutensiz yaşam programı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da glutensiz yaşam programı
Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı
YEREL HABERLER Boş arazide cesedi bulunmuştu, baba tutuklandı
6 metre yükseklikten düşüp öldü
YEREL HABERLER 6 metre yükseklikten düşüp öldü
Ölü bulunan Cem'in cinayet şüphelisi babası: Olay günü tartıştık, sonra böyle oldu
YEREL HABERLER Ölü bulunan Cem'in cinayet şüphelisi babası: Olay ...
Vagonun üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı
YEREL HABERLER Vagonun üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.