Ülkenin gözü o şehirde: Son 20 yılda nüfusu yarım milyon arttı Tekirdağ’ın nüfusu 1 milyon 113 bin 400 oldu

TÜİK’ten alınan verilere göre Tekirdağ’ın nüfusu 32 bin 335 artarak 1 milyon 113 bin 400 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre, Tekirdağ’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 32 bin 335 artarak 1 milyon 113 bin 400 oldu.

Son 20 yılda yarım milyon nüfus artışı

2000’li yıllarda nüfusu 600700 bin civarında olan Tekirdağ, tarım ve sanayinin yanı sıra turizm alanında da tercih edilen bir şehir olması sebebiyle sürekli göç çeken bir şehir olmaya devam ediyor. Son 20 yılda nüfusu yaklaşık yarım milyon artarak, 1 milyon 113 bin 400 olan Tekirdağ’ın ilerleyen yıllarda da nüfusun hızla artması değerlendiriliyor.

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