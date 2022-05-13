Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'nın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlerin arasına giren otomobilin sürücüsü Ramazan B., yaralandı.
Kaza, İstanbul Çevre Yolu'ndaki Maksi kavşağında meydana geldi. Ramazan B. yönetimindeki 59 ZC 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerin arasına girerken, sürücü ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Ramazan B.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-05-13 14:44:06
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