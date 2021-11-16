Türk mutfağının en meşhur köftelerinden biri olan Tekirdağ köftesi nefis lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor. Peki tadına doyum olmayan Tekirdağ köftesinin tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Tekirdağ Köftesi tarifi için Malzemeler:

Yarım kilo dana kıyması(iki kez çekilmiş)

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

1 adet kuru soğan

4-5 adet diş sarımsak

2 tane yumurta

Karabiber, kimyon, tuz ve kekik

Tekirdağ Köftesi tarifi Yapılışı

Ramazan sofralarına renk katacak bir tarif... Öncelikle kuru soğanı rendeleyin ve sarımsakları ezin. Bunlarla birlikte tüm malzemeyi iyice yoğurun. Köfteleri iyice yoğurduktan sonra streç filmle üzerini kapatın ve buzdolabında en az 12 saat bekletin. Köfteler dolapta bekletildikten sonra tekrar yoğurun. Köfteleri iyice yoğurduktan sonra parmak büyüklüğünde şekil verip kızgın yağda kızartın. Malzemelerin içinde yer alan irmik çabuk kızarabiliyor. Bu yüzden köfteleri yüksek ateşte kızartmamaya özen gösterin.