TOKİ kura çekimi heyecanı, 13 Mart Pazartesi günü Tekirdağ Çorlu ilçesi ile devam ediyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projeleri kapsamında TOKİ Tekirdağ kura çekimi 13-14 Mart günlerinde gerçekleştiriliyor. Toplam 2 bin 210 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanacak. İşte, Tekirdağ TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın izleme ekranı ve 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı...