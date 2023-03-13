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TOKİ heyecanı Tekirdağ'da! TOKİ Tekirdağ kuraları canlı yayında çekiliyor!

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları ile Çorlu'da inşa edilecek 2.210 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlenecek. Tekirdağ TOKİ kura çekimi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilecek. İşte, 2023 TOKİ Tekirdağ kura çekimi ve kura sonuçları kazanan isim listesi detayları...

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  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ kura çekimi heyecanı, 13 Mart Pazartesi günü Tekirdağ Çorlu ilçesi ile devam ediyor. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projeleri kapsamında TOKİ Tekirdağ kura çekimi 13-14 Mart günlerinde gerçekleştiriliyor.  Toplam 2 bin 210 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanacak. İşte, Tekirdağ TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın izleme ekranı ve 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi sorgulama ekranı...
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ TEKİRDAPĞ KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tekirdağ TOKİ kura çekimi 13 Mart 2023 Pazartesi günü İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda saat 10:00'da çekilecek. TOKİ Tekirdağ kura çekimi 14 Mart Salı günü itibarıyla sona erecek.

    TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ TEKİRDAĞ KONUTLARI NERELERE İNŞA EDİLECEK?

    Çorlu 2 bin 210 konut kurası 13 Mart 2023

    Süleymaniye 500 konut kurası 14 Mart 2023

    Saray 150 konut kurası 14 Mart 2023

    Muratlı 120 konut kurası 14 Mart 2023

    Hayrabolu (Kahya Mahallesi) 48 konut kurası 14 Mart 2023

     

    Hayrabolu (Çerkezmüsellim Mahallesi) 70 konut kurası 14 Mart 2023
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TEKİRDAĞ TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    TEKİRDAĞ TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

    YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut
  • TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Tekirdağ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazanan isim listesi

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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