Tekirdağ’da uyuşturucu imalathanesine operasyon Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iklimleme sistemi kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen ev ve iş yerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok miktarda materyale el konulurken, 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.01.2025 - 00:09 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:09 facebook

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