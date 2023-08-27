Tekne alabora olunca hayatını kaybetti!

Marmara Adası'nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında alabora olan bir teknede facia yaşandı. Olayda denize düşen Seyfi Sercan Kalyoncu hayatını kaybetti
Balıkesir'in Marmara Adası'nda, alabora olan teknedeki bir kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer habere göre 4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Denize düşen arkadaşlardan 3'ü yeniden tekneye ulaşırken, Seyfi Sercan Kalyoncu (38), sudan baygın çıkarıldı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraflar: İHA