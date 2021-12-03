Antalya'da tekneden denize düşen 15 Suriyeliden 2'si kayboldu 0:00 / 0:00

AA

Manavgat ilçesindeki Kızılot Mahallesi'nde yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Suriye uyruklu 13 kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtileri göstermesi üzerine ambulanslara alındı, 3 kişi Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 kişi için başlatılan arama çalışması sürüyor. AA'nın haberine göre; şahısların tekneden denize düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görgü şahidi Hüseyin Keçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balkonda eşimle otururken 3 Suriyeli geldi. Buranın adresini sordular. 'Ne için soruyorsunuz' dediğimde 112'yi aradıklarını söylediler. 'Denize düştük' dediler. Adresi verdim. Nasıl düştüklerini sordum. Türkçeleri çok düzgün değildi. 'Tekneden düşen arkadaşlarımız oldu. Başımıza silah dayadılar, tekneden attılar.' dediler. Üzeri ıslak olan kişi, 'kardeşim ve bir arkadaşım kayboldu' dedi." diye konuştu.