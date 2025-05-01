TEKNOFEST 2025 programı: TEKNOFEST nerede, kaç gün sürecek?
Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 8. kez teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. 1 Mayıs itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açan festival, yoğun ilgiyle karşılandı. Katılım sağlamak isteyen kişiler ise TEKNOFEST'in nerede düzenlendiğini, kaç gün süreceğini ve program detaylarını merak ediyor. İşte TEKNOFEST 2025 programı...
Her yıl binlerce genci teknolojiyle buluşturan TEKNOFEST, 2025 itibarıyla 8. yılını kutluyor. Festivalin başlamasıyla birlikte, etkinlik alanı ve program akışıyla ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı. TEKNOFEST’e katılmak isteyenler, bu yıl etkinliğin nerede yapıldığını ve ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. İşte merak edilen bilgiler...
TEKNOFES 2025 NEREDE?
TEKNOFEST 2025 Eski Ercan Havalimanı Kıbrıs'ta düzenleniyor.
TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
1 Mayıs itibarıyla başlayan TEKNOFEST, 4 Mayıs'ta sona erecek.
TEKNOFEST NEDİR? TEKNOFEST’TE NELER YAPILIR?
TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, teknoloji, havacılık, uzay, yapay zekâ, robotik ve diğer birçok alanda yarışmaların, gösterilerin ve etkinliklerin yer aldığı büyük bir festival.
Festivalin temel amacı, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmek, yenilikçi projeleri desteklemek ve “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sağlamaktır.