TEKNOFEST 2026 başvuru şartları ve tarihi: TEKNOFEST 2026 ne zaman, nerede yapılacak?
Türkiye'nin en büyük teknoloji ve inovasyon festivali TEKNOFEST için 2026 yılı hazırlıkları hız kazandı. Yarışma takvimine ilişkin beklenti artarken, "TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?" soruları teknoloji meraklılarının gündeminde üst sıralara çıktı. Başvurulara ilişkin resmi duyuruların yapılmasıyla birlikte festivalin düzenleneceği yer ve tarih bilgileri de merak konusu oldu. İşte detaylar...
TEKNOFEST 2026’ya katılmayı hedefleyen binlerce aday, başvuru sürecine dair açıklamaları yakından takip ediyor. Özellikle Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışması başta olmak üzere birçok teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak festival için “Başvurular nereden yapılır, son tarih ne zaman?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Gençlerin projelerini sergileyebileceği önemli bir platform sunan organizasyonda, yarışma takvimi ve başvuru adımlarına ilişkin tüm ayrıntıların resmi başvuru ekranı üzerinden paylaşılması bekleniyor. İşte bilgiler...
TEKNOFEST BAŞVURU TARİHLERİ NELER?
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl yeni adresi Şanlıurfa olan TEKNOFEST, 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL’den fazla maddi desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor. Fikirleri projeye, projeleri geleceğe dönüştürmek isteyenler için yarışma başvuruları ise 20 Şubat’a kadar devam ediyor.
TEKNOFEST 2026 YARIŞMASI NE ZAMAN?
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da düzenlenecek. 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2026, bilimi ve teknolojiyi tarihin sıfır noktası Şanlıurfa’da milyonlarla buluşturacak.
TEKNOFEST BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
TEKNOFEST 2026’da, gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği “Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması” gibi pek çok alanda toplam 52 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenecek.
Bu yıl ise önceki yıllardan farklı olarak “Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması” ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni ufuklar ve güçlü deneyim fırsatları sunacak.
T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa’da teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival coşkusunu ülkemizin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.