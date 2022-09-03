AA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ'de yer alan dikey rüzgar tüneli platformu, etkinliğe katılanlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda vatandaşlar, serbest uçuş deneyimi yaşıyor.

Platformu geliştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Şahin, AA muhabirine, yerli ve milli teknolojiyle kurdukları dikey rüzgar tüneline vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Türk havacılık ve savunma sanayisine böyle bir ürün kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "Bir yıl önce yerli ve milli imkanlarla projesi tasarlanarak çalışmalara başlanılan dikey rüzgar tüneli sistemi, askeri ve sivil havacılıkta paraşütle atlama eğitimlerinde kullanılabiliyor ancak burada eğlence sektöründe ilgi görüyor. Dünya havacılığının kabul ettiği bu sistemi artık ülkemizde de üretiyoruz." dedi.

Platformda serbest uçuş yapanları izleyen vatandaşlar ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Havada serbest uçuş deneyimi yaşayan üniversite öğrencisi Ethem Şekerci de ilk başta çok heyecanlandığını, alıştıktan sonra uçmanın hazzına vardığını ifade etti.