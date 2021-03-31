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Partiler arası mutabakatla Teknofest'e davet

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan 4 siyasi partinin Afyonkarahisar il başkanları, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in, Büyük Taarruz'un 100. yılında şehirlerinde yapılmasını istedi

Teknofest'e ortak davet - Haberler
AA

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanları olarak birçok medeniyetin bereketli topraklarında hayat bulduğu, tarihsel süreç içerisinde farklı milletlerin barış ve huzur içinde yaşadığı, istiklal mücadelesinin simge ve zafer şehri Afyonkarahisar'ın TEKNOFEST 2022'ye ev sahipliği yapması adına taleplerini tek bir ses olarak iletmek için bir arada olduklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre TEKNOFEST'in önemine değinen Uluçay, "1922'de sona eren ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı olan 2022'de TEKNOFEST'in gerçekleşmesi, il için ayrı bir önem ve anlam ifade edeceği gibi dünyaya da net bir mesaj verecektir." dedi.

CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, 4 siyasi partinin temsilcilerinin Afyonkarahisar için bir araya geldiğini hatırlatarak, "Afyonkarahisar olarak, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünden aldığımız feyzle ve sahip olduğumuz bütün imkanlarla TEKNOFEST'i istiyoruz. Aynı zamanda bu organizasyonun zaferin 100. yılında, zaferin şehri Afyonkarahisar'da olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"AFYONKARAHİSAR'A YAKIŞACAĞINA İNANIYORUZ"

MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan da "TEKNOFEST'in, Dünya Motokros Şampiyonası ve Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali başta olmak üzere sahip olduğu uluslararası organizasyonları gerçekleştirme tecrübesi, yer altı ve yer üstü değerleriyle, ziyaretçilerine keyifli zamanlar geçirme imkanı veren zengin aktivite seçenekleriyle, kurtuluş, kuruluş ve zafer şehrimiz Afyonkarahisar'a yakışacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'ın, mutlu, misafirperver ve teknolojiye ilgi duyan insanları, huzur veren atmosferi ile TEKNOFEST'e yakışan "en güçlü aday" olduğuna vurgu yapan İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, "İlin konumundan kaynaklanan ulaşım kolaylığı, beş yıldızlı otelleriyle sahip olduğu konaklama imkanı, gençlerin ve iş insanlarının teknolojiye olan ilgisi ve bu alanda gerçekleştirdikleri yatırımları, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin zenginliği ve büyük zaferin 100. yılının manevi coşkusuyla gizemli şehir Afyonkarahisar TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini en başarılı şekilde gerçekleştirmeye adaydır." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlıoğlu, geçmişte İstiklal Harbi'nde birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden kentin bugün de aynı duygularla TEKNOFEST 2022'nin Afyonkarahisar'da yapılması için çağrıda bulunduklarının altını çizdi.

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