AA

Teknopark İstanbul tarafından biyoteknoloji, ilaç, tıbbi cihaz alanında çalışan girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Biyoküp Kuluçka Merkezi yakında hizmete açılıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında yapılması planlanan resmi açılış öncesi ilaç, tıbbi cihaz ve biyoteknoloji alanlarında çalışan bilim insanı ve girişimcilere çağrı yapılarak, Biyoküp’ün Türkiye’de örneği bulunmayan altyapısı ile öncü bir üniversite-sanayi iş birliği modeli sunduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi’nin üçüncü katında, toplam 1.500 metrekare alanda kurulan Biyoküp’de, 12 adet laboratuvar, 8 adet temiz oda ve açık ofis alanları bulunuyor. 50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılan Biyoküp'te, yürütülecek destek programları ile yılda 40 girişimin desteklenmesi hedefleniyor.

Girişimcilere özel olarak sağlanacak kimyasal dolaplar, çeker ocaklar ve güvenlik kabinlerinin yer aldığı Kuluçka Merkezi'nde, ortak laboratuvarlarda santrifüj, otoklav, inkübatör, ultra saf su cihazları gibi temel bazı cihazlar bulunuyor.

Biyoküp’te 12 adet ıslak tezgah çalışmalarına uygun tasarlanmış laboratuvar, 8 adet modüler GMP-uyumlu temiz oda ve açık ofis alanları yer alıyor.

Girişimcilere özel olarak sağlanacak kimyasal dolaplar, çeker ocakların ve güvenlik kabinlerinin yer aldığı kuluçka merkezinde, ortak laboratuvarlarda santrifüj, otoklav, inkübatör, ultra saf su cihazları gibi temel bazı cihazlar da bulunuyor. Biyoküp, Türkiye’de örneği bulunmayan altyapısı ile biyoteknoloji alanında çalışacakların gelecekteki proje ihtiyaçlarına yönelik olarak mekansal altyapıda her detayı sunuyor.

'ÖRNEK BİR ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MODELİ OLUŞTURDUK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şimdiye kadar 50 milyon liradan fazla yatırım yapılan Biyoküp Kuluçka Merkezi için yatırımların halen devam ettiğini belirtti.

Bu alan için Boğaziçi Üniversitesi ile çok yakın çalışarak örnek bir üniversite-sanayi iş birliği modeli oluşturduklarını belirten Topçu, "Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi LifeSci) yürütücülüğünde devam eden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance) başlıklı özel bir proje desteği ile bu alanda modüler temiz odalar kuruldu. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK), altyapının planlaması ve kurulumunun her aşamasında bize teknik destek verdi ve işletilme sürecinde de aktif yer alacak. İşletme modelinin tam olarak kurgulanıp desteklenmesi için, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) da ek bir proje desteği sağladı. Bu proje ile girişimcilerimize, altyapı kullanım imkanına ek olarak teknik destek ve mentorluk vereceğiz" dedi.

Boğaziçi Lifesci Endüstriyel Projeler Koordinatörü ve İSEK Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk de, Türkiye için hayati öneme sahip ve stratejik olarak öncelikli olduğunu mevcut salgın ortamında yeniden perçinleyen yaşam bilimleri alanında, katma değeri yüksek ve ülke ekonomisine katkı sunacak ürünleri, ülke ekonomisine hızla kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Öztürk, "Biyoküp Kuluçka Merkezi, Türkiye sağlık girişimciliği ekosisteminin ihtiyaç duyduğu önemli bir altyapıyı dünya standartlarında sağlayacak ve bunu Biyokuluçka Destek Programı ile destekleyecek. Girişimci firmalarımızı ve bilim insanlarımızı cesur projeleri ile başvurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.