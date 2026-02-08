Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Tekrar tuşunun psikolojisi: Bir şarkı nasıl vazgeçilmez olur?

        Tekrar tuşunun psikolojisi: Bir şarkı nasıl vazgeçilmez olur?

        Tekrar tuşuna bir kez bastıktan sonra durmak zorlaşır. Çünkü bazı şarkılar sadece kulağımıza değil, doğrudan beynimize ve duygularımıza hitap eder. Peki aynı şarkıyı yüzlerce kez dinlemek neden bu kadar iyi hissettirir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:30
        Neden aynı şarkıyı bıkmadan dinliyoruz?
        Aynı şarkıyı defalarca dinlediğimizde “neden hâlâ sıkılmadım?” diye kendimize sormuşluğumuz vardır. Aslında bunun cevabı tek bir nedene bağlı değil; beynimizden duygularımıza, alışkanlıklardan anılara uzanan epey katmanlı bir hikâye bu.

        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Kışın ne kadar su içmeliyiz?
        Kışın ne kadar su içmeliyiz?

        BEYNİN TANIDIK OLANA OLAN ZAFİYETİ

        Beynimiz sürprizleri sevdiğini iddia etse de aslında tanıdık olana bayılır. Aynı şarkıyı tekrar tekrar dinlediğimizde, beyin “bunu biliyorum” hissiyle rahatlar. Bu duruma psikolojide mere exposure effect denir: Bir şeye ne kadar çok maruz kalırsak, onu o kadar çok sevmeye başlarız. Melodiyi, ritmi ve hatta şarkının hangi saniyede patlayacağını bilmek, beynimiz için güvenli bir alan yaratır.

        DOPAMİN: MÜZİĞİN GÖRÜNMEZ ÖDÜLÜ

        Sevdiğimiz bir şarkı başladığında beynimiz dopamin salgılar. Ama işin ilginç tarafı şu: Dopamin en çok şarkının en sevdiğimiz kısmı gelmeden hemen önce zirve yapar. Yani nakaratı bilmek, o anı beklemek ve tahmin etmek beynimiz için küçük bir ödül oyunudur. Aynı şarkıyı tekrar dinlemek, bu ödülü tekrar tekrar kazanmak gibidir.

        DUYGUSAL BAĞ VE ANILARIN GÜCÜ

        Bazı şarkılar sadece seslerden ibaret değildir; bir yaz akşamını, bir yolculuğu, bir insanı ya da bir dönemi taşır. Aynı şarkıyı defalarca dinlemek, o ana geri dönmenin en kolay yoludur. Özellikle duygusal yoğunluğu yüksek dönemlerde beynimiz yeni müzik keşfetmek yerine, bildiği ve hissettirdiği duyguyu kontrol edebildiği şarkılara yönelir.

        BELİRSİZLİKTEN KAÇIŞ, KONTROL İHTİYACI

        Yeni bir şarkı dinlemek küçük de olsa bir risktir: Beğenmeyebiliriz. Ama bildiğimiz şarkıda risk yoktur. Ne hissedeceğimizi, hangi saniyede içimizin kıpırdayacağını biliriz. Bu da özellikle stresli zamanlarda neden aynı şarkıya “takılı kaldığımızı” açıklar. Tanıdık müzik, duygusal bir emniyet kemeri gibidir.

        ŞARKI DEĞİŞİR, BİZ DEĞİŞİRİZ

        İlginç olan şu: Aynı şarkıyı her dinleyişimizde aslında aynı şekilde dinlemeyiz. Ruh halimiz değiştikçe şarkının sözleri, melodisi veya hissi farklı bir yerden dokunur. Dün sadece ritmine eşlik ettiğimiz şarkı, bugün sözleriyle yakalayabilir bizi. Bu da tekrar dinlemeyi sıkıcı olmaktan çıkarır.

        TEKRAR, SIKICILIK DEĞİL; DERİNLEŞMEDİR

        Yüzlerce kez dinlenen bir şarkı dışarıdan bakıldığında takıntı gibi görünebilir. Ama çoğu zaman bu, beynin ve kalbin aynı noktada buluşmasıdır. Aynı şarkıyı tekrar tekrar dinlemek; anlamı katman katman açmak, duyguyu pekiştirmek ve kendimizle sessiz bir anlaşma yapmak gibidir.

        MÜZİK VE KİMLİK: “BENİ ANLATAN” ŞARKILAR

        Bazı şarkılar vardır, dinlediğimizde “işte bu benim” deriz. Aynı şarkıyı tekrar tekrar dinlemek, aslında kimliğimizi pekiştirme biçimidir. Dinlediğimiz müzik, nasıl biri olduğumuza dair kendimize ve başkalarına verdiğimiz sessiz bir mesaj gibidir. O şarkıyı bırakmamak, o kimlik duygusunu da bırakmak istememekten gelir.

        ZAMANIN YAVAŞLADIĞI ANLAR: MÜZİKLE AKIŞA GİRMEK

        Aynı şarkıyı defalarca dinlerken zaman algımız değişir. Günlük koşuşturma içinde müzik, bizi “akış” denilen zihinsel duruma sokar. Bu noktada şarkı arka plan gürültüsü olmaktan çıkar, zihni toparlayan bir ritme dönüşür. Bu yüzden ders çalışırken, yürürken ya da gece yalnızken hep aynı şarkıya döneriz.

        SESSİZ TERAPİ: KENDİ KENDİMİZİ DÜZENLEME YÖNTEMİ

        Tekrar eden müzik, duygusal düzenleme için bilinçsizce kullandığımız bir araçtır. Mutluyken o mutluluğu uzatmak, üzgünken duyguyu yumuşatmak ya da öfkeliyken sakinleşmek için aynı şarkıya sığınırız. Bir anlamda playlist’lerimiz, kimseye anlatmadığımız duyguların haritasıdır.

        ŞARKI BİTER AMA ETKİSİ KALIR

        Bazen şarkı bittiğinde bile tekrar tuşuna basmadan duramayız. Çünkü mesele şarkının süresi değil, bıraktığı histir. Aynı şarkıyı yeniden başlatmak, o hissi yarım bırakmamak anlamına gelir. Ve bazen insanın ihtiyacı olan tek şey, tanıdık bir melodinin “buradayım” demesidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

