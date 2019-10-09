Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.

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Akçakale'den Barış Pınarı Harekatı'nı dakika dakika canlı yayında sunan Habertürk TV'ye konuşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın özillikle sivil halkın bulunduğu bölgelerin uzağını ateş altına aldığını belirtti.

Ağar şöyle konuştu:

Silahlı kuvvetlerimiz sivillere dair hassasiyeti son derece önemli bir şekilde gözönünde bulunduruyorlar. Şu anda sivillerin yaşadığı alanların uzağını vuruyor. Bu şu demek, yaklaştırarak gidecek ve belki de oralardan köprü başı oluşturacak, oralardan harekatını icra etmeye başlayacak. Diğer taraftan ÖSO unsurların bölgeye ulaştığına dair bilgiler var. Bu çok önemli. Buradan dünyaya verilecek mesaj var. Bu topraklar onların toprakları. Buradaki ÖSO'nun Tel Abyad, Resulayn gibi Arapların bulunduğu yerde kavuşma ve kucaklaşmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Mehmetçik vakeletler savaşında son derece cesaret, kahramanlık ve fedakârlık üretiyorlar.

"YPG/PKK UNSURLARI BÖLGEDEN UZAKLAŞIYOR"

Akçakale'de bulunan Habertük yazarı Çetiner Çetin de YPG/PKK terör unsurlarının bölgeden uzaklaştıklarına dair bilgiler geldiğini belirterek şunları söyledi:

İlk aldığımız bilgiler ilginçti. SDG'ye bağlı grupların içerisindeki Arap unsurların bölgeye geldiği, YPG ve PKK gibi terör unsurların bölgeden uzaklaştığını söylemişti. Bölgede derin bir sessizlik hakim.Türkiye Cumhuriyeti devleti mesele ülkenin bekası meselesiyse bazı şeyler kaçınılmaz oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Cerablus, Elbab, Afrin, Çobanbey'de ve bu coğrafyada ne kadar büyük aktör olduğunu gösterdi. Burada büyük engelleme oldu. Hava sahasının kapatılması başta olmak üzere. Herşeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti devleti kararlılığını, güçlü devlet olduğunu ortaya koydu. Bu saatten sonra artık gözler Resulayn, Tel Abyad'da olacak.

"KARŞI SINIRDA TERÖRİSTLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Akçakale'de yaşayan Türk vatandaşı Halil Meşhuroğlu da operasyonla ilgili olarak Habertürk TV'ye şu değerlendirmede bulundu:

Başlayan harekat bizi için önemli. Karşıda PYD ve diğer terör örgütlerini karşımızda istemiyoruz. Biz vatan olarak, Türk milleti olarak hür yaşadık, hür yaşıyoruz. Böyle çapulcuları sınır noktasında istemiyoruz. Neticede bunlar terörist. Kendi aşiretimde jandarma kıdemli başçavuş şehit Halil Kanat vardı. Ben TSK'nın önünde gidip savaşmak isterim. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Devletimizin, askerimizin yanındayız. Gerekirse kefenlerimizi girer karşı tarafa çatışmaya gireriz. Karşıyla iletişimimiz oluyor. Karşılarında PKK gibi bir örgüt var. Zorla silah altına alınan insanlar var. Gönüllü olarak katılan insanlar da var. Şanlı ordumuzun bu harekatından çok memnun olduk. Oraya barışı getireceğine eminiz. Barış Pınarları operasyonunun Suriye'deki halklara, kardeşlerimize, akrabalarımıza olumlu etkisi olacağına kalben inanıyorum.

AĞAR: BU FOTOĞRAFIN BURADA SONA ERMESİ GEREKİYOR

ABD bu ağır silahları YPG/PYD'ye DEAŞ'a karşı mücadele için verdi. 35 yıldır enerjimizi emen bir terör örgütü var. 15 Temmuz darbe girişiminden son derece güçlü, atılganca yapılan mücadele var. Türkiye'deki mücadele çok iyi noktaya geldi. Sayın Süleyman Soylu bir açıklama yaptı, 'Türkiye'de 700 tane terörist kaldı' dedi. 21 Ağustos'ta '635 tane teröristi imha ettik' dedi. Bu rakamlara göre örgüt içerisinde hiç teröristin kalmaması gerekiyor. normalde bitmesi gerekiyordu. Aynı Süleyman Soylu, iki üç gün sonra 'Türkiye'de 600 terörist var' dedi. Nereden geliyor bunlar? 35 yılımızı çalan örgüt şu andaki yapılanmasıyla 350 yılımızı daha çalabilir. Bunun nihai olarak sonuçlandırması gerekiyor. Sadece enerjimizi emmedi. Burada SDG adı altında bünyesine kattığı Arap askerleri ile buradan Arap-Türk düşmanlığı peydahlamak amacında. Arapları Türkiye'ye karşı kışkırtmak istiyor. Arkasında Türkiye'ye karşı düşmanlık üreten Arap sermayesi var. Bunların kim olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar 57 bin canımız gitti. Bu fotoğrafın burada sona ermesi gerekiyor. Buradaki hedf sadece 35 km. değil. YPG/PKK'yı buradan temizlemek değil. Bu kapalı bir harekat değil. Stratejik kuşatma yapan bir harekat değil. YPG/PKK'yı vurdukça kendi inisiyatifle sıyırlamaya bakacak. Sıyrıldığı alanlarda da etkisizleştirmesi gerekecek. Burada karşımıza çıkan teröristlerin etkisizleştirilmesi, temizlenmesi ve sınır güvenliği sağlanması. Burada bir yaşama alanı, cazip alan oluşturulması. YPG/PKK'nın imhasıdır burada amaç.