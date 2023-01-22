Telefon dolandırıcılarına film gibi operasyon!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Telefon dolandırıcılarına film gibi operasyon!
ABONE OL

Telefon dolandırıcılarına darbe! Şanlıurfa 6 farklı çete çökertildi

Şanlıurfa polisi telefon dolandırıcılarına yönelik son yılların en önemli operasyonuna imza attı. Birbirinden bağımsız tam 6 çete çökertildi. Polis, çeteleri çökertmek ve tuzağa düşen vatandaşı kurtarmak için farklı bir yöntem uyguladı. Bir yandan suçüstü yaptı diğer yandan çetelere para kaptırılmaması sağlandı. İşte film gibi operasyonun detayları…

Telefon dolandırıcılarına film gibi operasyon!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne, 4 ay önce bir telefon dolandırıcının numarası ihbar edildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu telefon numarasını önemseyen ekipler Şanlıurfa’da son yıllarda düzenlenen en önemli telefon dolandırıcılık operasyonuna imza atılmasını sağladı.

BİRBİRİNDEN FARKLI 6 ÇETE TESPİT EDİLDİ

Telefon numarasını mercek altına alan polis, çeteleri tespit etmeye başladı. Dolandırıcılar, telefonda kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan para veya ziynet eşyasını alıyordu. Polis bu çeteleri tespit etmek için harekete geçti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine yapılan teknik ve fiziki takiplerde birbirinden farklı 6 çete tespit edildi.

FARKLI YÖNTEMLE 47 MİLYON 450 BİN KURTARILDI

Şanlıurfa polisi bu telefon dolandırıcılarına yönelik farklı bir yöntem uyguladı. Teknik takip yaparken, dolandırıcıların tuzağa düşürdükleri vatandaşın para kaptırmaması engellendi. Tespit edilen olaylarda dolandırıldıktan sonra parayı alan zanlıya suç üstü operasyon düzenlendi. Bu yöntemle toplam 47 milyon 450 bin lira para dolandırıcılara kaptırılmaktan kurtarıldı.

9 FARKLI İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Şanlıurfa polisi 4 aylık teknik çalışmayla, telefon dolandırıcılarına sıralı operasyonlar yaptı. İlk operasyonda 22 kişi yakalandı. Elde edilen delil ve bilgilerin ardından geniş çaplı operasyon için önceki gün düğmeye basıldı. Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul ve Giresun’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 39 kişi gözaltına alındı. İki sıralı operasyonlarda toplam 61 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN BİRÇOK MALZEMEYE EL KONULDU

Bu operasyonda şüphelilerin kullandığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 Türk lirası, 14 altın bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 adet dizüstü bilgisayar, 79 adet telefon, 65 adet telefon sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Toprak sahipleri anlaşamadı; bodrum kattaki kiracının evi apartman girişi yapıldı
GÜNDEM İlginç olay! Kiracının evi apartman girişi yapıldı
Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı!
Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
GÜNDEM Kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika: Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim
GÜNDEM Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: ...
Antalya TOKİ kura çekimi sonuçları CANLI İZLE: 22 Ocak 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Antalya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
Son dakika: Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon! - Güncel haberler
GÜNDEM Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
Yalova TOKİ kura sonuçları CANLI İZLE | 22 Ocak 2023 TOKİ Yalova kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM Yalova TOKİ kura sonuçları ve isim listesi
Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
GÜNDEM Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
Çetenin akılalmaz düğün oyunu! Tarihe geçtiler... - En son haberler
GÜNDEM Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine ...
İstanbul Havalimanı metro durakları 2023! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?
GÜNDEM İstanbul Havalimanı metro durakları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.