"Telefonlarda devrim yaratacak"

Gelişen teknoloji gündemiyle birlikte hayatımıza giren yapay zeka çipleri, telefonlarımıza pek çok yenilik getirmeye hazırlanıyor.

Telefonlarda entegre yapay zeka çipleriyle karşılaşılmasının, günlük yaşamda etkiler yaratacağını ifade eden Yeditepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Tolga Seçilmiş, “Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor ve bu gelişme, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde tanıtılan en son A18 çipi, bu devrimin en güncel örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni çipler, yapay zeka işlemlerini telefonun içinde gerçekleştirerek verilerin daha hızlı ve güvenli şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece kullanıcılara etkili geri dönüşler sunuyor. Yapay zeka çiplerinin telefonlarda devrim yaratacağını düşünüyorum” dedi.

REKLAM

‘HAYATIMIZ OTOMATİK BİR HALE GELECEK’

Telefonların içindeki yapay zeka çiplerinin fotoğraf çekme, veri analizi ve kişiselleştirme uygulamalarında yaygınlaşacağını diyen Seçilmiş, “Yapay zeka teknolojisi gelecekte hayatımızın her alanına daha fazla entegre olacak. Ev teknolojileri ve giyilebilir cihazlarla olan entegrasyonuyla günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak. Şu an küçük adımlarla bu teknolojilere tanıklık ediyoruz, ancak gelecekte daha büyük yeniliklerin hayatımıza girmesi bekleniyor. Yapay zeka, sadece telefonlarda değil, evlerimizde ve günlük yaşantımızın her alanında devrim yaratacak. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyor ve yapay zekanın gelecekteki rolünü şekillendiriyor. Yapay zeka çipleri sayesinde, hayatımız daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve otomatik bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.