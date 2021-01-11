"Telegram' yeni kişi geldi!" bildirimi nasıl engellenir? WhatsApp'tan ayrılıp Telegram'a geçenler, yeni bildirimler nedeniyle bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, "Telegram' yeni kişi geldi!" bildirimi nasıl engellenir? Merak edilen bu sorunun cevabını sizler için araştırıp haberimizde derledik. İşte detaylar...

"TELEGRAM'A YENİ KİŞİ GELDİ BİLDİRİMİ" ENGELLE

Ayarlar bölümüne girin. Ayarlara girdikten sonra "Bildirimler ve Selser" başlığına tıklayın. Açılan listede "Yeni Kişiler" seçeneğini aktiften pasife getirin. "Yeni Kişiler" pasife alındığında artık, "Telegram'a yeni kişi geldi" bildirimi gelmeyecektir.

TELEGRAM'IN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Gizli sohbet imkanı sunar. Sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremez.

- Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılabilir.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Görüntülü ve sesli mesaj seçeneği vardır.

- Mesajın Telegram dahil, üçüncü taraflara iletilmesi engellidir.

- Kendini belirli bir süre sonra yok eden mesaj özelliği vardır. Bu mesajlar belirlenen sürenin bitiminde gönderici ve alıcı cihazlardan otomotik silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle de kullanılabilir.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.

TELEGRAM'IN WHATSAPP'TAN FARKI NE?

Telegram, WhatsApp’ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

Telegram, çoklu veri merkezi altyapımız ve şifrelememiz sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Sonsuza kadar reklam yok, abonelik ücreti yok.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Haberleşme uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz yüklenilebilir.