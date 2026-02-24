Canlı
        Haberler Dünya Telegram'ın kurucusu Durov'dan Rus hükümetine "ifade özgürlüğü" eleştirisi | Dış Haberler

        Telegram'ın kurucusu Durov'dan Rus hükümetine "ifade özgürlüğü" eleştirisi

        Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rus hükümetinin, gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalıştığını öne sürdü

        Giriş: 24.02.2026 - 20:02
        Rus hükümetine "ifade özgürlüğü" eleştirisi

        Durov, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        "Rusya’da hakkında 'teröre yardım etmek' suçlamasıyla dava açıldığını" belirten Durov, “Yetkililer, Rus halkının Telegram'a erişimini kısıtlamak için her gün yeni bahaneler uyduruyor, gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

        Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da bugün yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Durov’a yönelik soruşturma başlattığı belirtilmişti.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Telegram’da bulunan çok sayıda içeriğin, Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söyledi.

        Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rus basınındaki haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Tuzla'da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı

        TUZLA'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.  (DHA)

        #HABER
        #telegram
        #son dakika
        #son dakika haber
