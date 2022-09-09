TEM Otoyolu'nda feci ölüm!

Sıkışan sürücünün cesedini çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 saat yoğun çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda iki aracın ayrılmasıyla sürücü Gürsoy’un cansız bedeni hurdaya dönen kamyondan çıkartılabildi.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun şoför mahalli kağıt gibi ezildi. İHA'nın haberine göre; burada sıkışan sürücü Hakan Gürsoy, olay yerinde feci şekilde can verdi.

POLİSLER UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI

Kazaya müdahale etmek için olay yerinde gelen trafik ekipleri de kamyonun ezilerek hurdaya dönen kupasını görünce inanamadı. Ekipler, kamyonun ve TIR'ın dorsesinden kazanın oluş şeklini anlayabilmek için uzun süre inceleme yapmak zorunda kaldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hayatını kaybeden sürücü Hakan Gürsoy'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.