Kaza, saat 01.00 sularında TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüsünün kimliği alınamayan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı. Darbe alan otomobil önce emniyet şeridinde takla attı, ardından yol kenarındaki EDS direğine çarparak, direği devirdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri ise takla atan otomobilde sıkışan yaralıyı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların kaldırılmasının ardından kaza yapan araçlar, çekicilerle kaldırıldı.

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