Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün güvenlik şeridine çektiği aracın her tarafını saran alevler, otomobili hurdaya döndürdü.

Hakan Bulut'un haberine göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı bölgesinde Erden G.’nin kullandığı 58 ND 933 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili güvenlik şeridine park etti.

Kendi imkanları ve çevredeki diğer sürücülerin imkanlarıyla alevler söndürülemeyince olay yerine büyükşehir itfaiye ekipleri çağrıldı. Seri şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin her tarafını saran alevleri söndürdü. Araç ise hurdaya dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.