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        Haberler Gündem Güncel Temel kazısı marketi yuttu! İki katlı bina adamın üzerine çöktü | Son dakika haberleri

        Temel kazısı marketi yuttu! İki katlı bina adamın üzerine çöktü

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, temel kazısı sırasında içinde market bulunan iki katlı bina yıkıldı. Markete alışveriş için giren kişi enkaz altında kalarak yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:46
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalarak yaralandı.

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        Olay, saat 13.00 sıralarında Barış Caddesi'nde meydana geldi.

        Şaban Yılmaz'a ait üst katı depo olarak kullanılan market, yan taraftaki arsada yapılan temel kazısı sırasında aniden çöktü. 

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        Bu sırada alışveriş için markete giren kişi, enkaz altında kaldı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

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        Müşteri, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılıp Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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        Bu arada yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        Kazı çalışması durdurulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #ARTVİN
        #bina
        #yıkım
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