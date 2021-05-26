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Teminat bulunmayan haller için 'özel' sigorta çözümü

Sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan alanlarda sigorta yapılmasının önü Özel Riskler Yönetim Merkezi ile açılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası da bir çatıda toplanacak.

Teminat bulunmayan haller için 'özel' sigorta çözümü
Sigortaya 'özel yönetim' çözümü
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Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile sigortacılıkta önemli bir düzenleme yapıldı. Teminat bulunamayan yani sigortası yapılamayan veya yapılması çok güç olan alanların sigortalanmasını sağlayacak Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruldu. Düzenleme ile sigorta ve reasürans teminatı bulunmayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi, ölçek ekonomisinden faydalanılması amaçlanıyor. Böylece devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası; yani, sigorta havuzları ile bu kapsamda yapılan görevlendirmeler ve yapılan sözleşmeler mevcut dağınık yapıda olduğundan, havuzların işleticisi şirket ile Özel Riskler Yönetim Merkezi arasında yapılacak sözleşme ile Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde toplanması sağlanacak.

Kanun metninde yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla kurulduğu iade edildi.

KAMU ŞİRKETİ YÖNETECEK

Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; kapsama alınan risklere ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans Devlet desteğinin bir bedel karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek. Özel Riskler Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin iş ve işlemler bir kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülecek.

BİR ÇOK VERGİDEN MUAF OLACAK

Özel Riskler Yönetim Merkezi, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak Kamu İhale Kanununa tâbi olmayacak. Özel Riskler Yönetim Merkezi, kendisine yapılacak bağış ve yardımlar ile her türlü ivazsız intikaller yönünden veraset ve intikal vergisinden; taraf olduğu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden de muaf olacak. Özel Riskler Yönetim Merkezinin gelirleri; Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamındaki sigortalardan elde edilen primler, bunların getirilerinden ve sigorta ve reasürans işlemleri çerçevesinde elde edilebilecek diğer gelirler ile sair gelirlerden oluşacak. Kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Riskler Yönetim Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na ve Tarım Sigortaları Havuzu'na reasürans teminatı verebilecek veya bu kurumlardan reasürans desteği alabilecek.

Kanun ile terör, savaş hâli, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı sağlanamaması ya da sağlanmasında güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi hâlinde, sivil hava ve deniz ulaşım araçları için, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca sigorta veya reasürans teminatı sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılındı. Verilecek teminatın kapsamı, süresi, türü, limitleri, karşılığında bir bedel alınıp alınmayacağı, bedel alınacak ise bedelin tutarı, alınacak bedelin nemalandırılması ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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