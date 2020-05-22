Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 22 MAYIS

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Bugün haftanın son yarışmacısı Semahat'ın yaptığı son temizliğin ardından verilen puanlarla birinci belli oldu.

PUAN DURUMU

Topalm 15 puanla haftanın sonuncusu Meliha oldu.

Toplam 16 haftanın üçüncüsü Nermin ve Semahat oldu.

Toplam 20 puanla haftanın ikincisi Gönül oldu.

Toplam 21 puanla haftanın birincisi Duygu oldu.

Duygu bu haftanın 10 bin liralık ödülünü kazanan yarışmacısı oldu.