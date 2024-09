Temizlik rutininizi hafifletin: Evinizin daha geç kirlenmesini sağlayacak 10 önemli tüyo!

1. BİR EV TEMİZLİĞİ PLANI OLUŞTURUN

Temizlik süresini kısaltmak için, evi her fırçaladığınızda kullanabileceğiniz bir planla başlayın. Her seferinde bir oda çalışın, her oda için aynı noktadan başlayın ve bitirin. Her temizlik yaptığınızda aynı şeyi yaptığınızda, bu bir rutin haline gelir ve temizlik süresini azaltır.