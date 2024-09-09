Temizlik rutininizi hafifletin: Evinizin daha geç kirlenmesini sağlayacak 10 önemli tüyo!

2. DAĞINIKLIĞI GİDERİN VE DÜZENLEYİN

Temizliğe başlamadan önce, oda oda dolaşıp dağınıklığı toplamak için kendinize 10 dakika verin. Her bir eşyayı toplarken, kaldırmanız, atmanız ya da bağışlamanız gerekip gerekmediğini düşünün.

Ortalıkta duran kıyafetleriniz varsa, onları dolabınızda mı saklayacağınıza, çamaşır sepetine mi atacağınıza ya da siz evin geri kalanını temizlerken çamaşır makinesini mi çalıştıracağınıza karar verin. Her şey için bir yere sahip olmak süreci çok daha hızlı hale getirmeye yardımcı olur.