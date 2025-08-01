Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz enflasyon beklentisi açıklandı
Temmuz ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Enflasyon verileri, emekli, memur maaş zammı, kira artış oranı gibi pek çok ekonomik verileri belirlemede önemli rol oynuyor. Peki, TÜİK 2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylı bilgiler
Temmuz ayı enflasyon beklenti tahmini belli oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları 4 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.