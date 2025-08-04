Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev ve iş yeri sahipleri ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın altıncı enflasyon verisi ile Ağustos ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2026 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…