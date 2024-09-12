Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

TCMB verilerine göre temmuzda cari denge 566 milyon dolar fazla verdi. Türkiye'de cari dengede bu yılın en yüksek fazlası kaydedilirken, 2 ay üst üste fazla verilmiş oldu.

TCMB verilerine göre temmuzda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon doları bulurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 601 milyon dolar olarak hesaplandı.

TAHVİLE 2.5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Temmuz ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 670 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 2 milyar 479 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Temmuzda resmi rezervlerde 5 milyar 366 milyon dolar net artış oldu.