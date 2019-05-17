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Temsili Bandırma Vapuru Samsun'a hareket etti

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yolculuğa yaklaşık 200 genç katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bu yolculuk boyunca hem geçmişlerini öğrenecek hem de kaynaşacak. 81 ilimizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerimiz burada" diye konuştu

Temsili Bandırma Vapuru

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen temsili yolculuk başladı.

Sarayburnu İskelesi'nde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Organizasyonda yer alan gençler Bakan Kasapoğlu’na yoğun ilgi gösterirken, bakana illerine ait çeşitli hediyeler sundular.

Türkiye’nin 81 ili ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik gençlik temsilcisi, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı yolculuğu yaşayacak.

Gençler, 3 gün sürecek yolculuğun ardından 19 Mayıs Pazar günü Samsun'a ulaşacak.

Yolculuk için hazırlanan Piri Reis Gemisi balonlarla süslendi. Geminin önünde Atatürk portresi, 1919 tarihi, milli mücadelenin 100. yıl logosu ve "Bitmeyen Yolculuk" yazısı yer aldı. Piri Reis Üniversitesi Bando Takımı da gösteri sergiledi.

Bakan Kasapoğlu, Samsun'a hareket eden gençlere iskeleden el salladı. Bu sırada havai fişek gösterisi düzenlendi.

Haliç ağzında ve İstanbul Boğazı'nda konumlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait birçok tekne de Piri Reis Gemisi'ne eşlik etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 19 Mayıs 1919'un üzerinden 1 asır geçtiğini belirterek, "Bir asır sonra yine aynı noktada, yarınlarımızın umudu olan gençlerimizleyiz. Gençlerimiz, milli mücadele ruhunu yaşatmak, o ruhu onlara aktarmak ve onların bu emaneti geleceğe daha güçlü taşımalarını sağlamak amacıyla 3 günlük yolculuğa çıkıyorlar. Onları uğurlamaya geldik." diye konuştu.

Gençleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 19 Mayıs Pazar günü Samsun'da karşılayacaklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, bu yolculuk boyunca hem geçmişlerini öğrenecek hem de kaynaşacak. 81 ilimizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerimiz burada. Milli mücadele ruhunu gençlerimizin omuzlarında ilelebet payidar kılacağız. Bitmeyen yolculuğu devam ettireceğiz. Yolcu edeceğimiz gemi bizler için çok önemli. Gençlerimizin heyecanı ve coşkusu, yarınlarımız, 2023 Türkiye'si ve 2071 adına çok ümitvar kılıyor. Pazar günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gençlerimizi Samsun'da karşılayacağız."

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